Nuestra voz: ¿Por qué los mexicanos no aprueban ‘Emilia Pérez?’

Desde su estreno, Emilia Pérez se ha visto envuelta en muchas controversias, especialmente con los mexicanos, ya que sienten que es una película que denigra la integridad de los mexicanos.

La película, Emilia Perez dirigida por el director francés Jacques Audiard, nos narra la historia de vida de Juan “Manitas” del Monte, interpretada por Karla Sofía Gascón, un narcotraficante mexicano, que decide cambiar de género para poder escapar de su pasado violento y empezar una vida como mujer. Para lograr su transición busca la ayuda de Rita, interpretada por Zoe Saldana, una abogada que es contratada para ayudar a Manitas a renacer en Emilia.

Aquí te presento mis seis razones por la cual la película de Emilia Pérez no me gusto.

La película no fue filmada en México

Aunque la película se sitúa en México, la película fue filmada en los estudios Bry-sur-Marce en París, Francia. El director tenía planeado filmar la película en México, pero optó por filmarla en París.

Esto me pareció un poco indignante ya que México tiene muchos lugares hermosos donde pudo haber filmado completamente la película.

No hay actrices mexicanas

Durante una rueda de prensa el director Audiard, comentó “En un momento muy personal, aunque se escuche vulgar, se impuso por cuestión de dinero, por eso decidí tener actrices que tenían cierto renombre.”

Esto me causó gran molestia, ya que México cuenta con un gran repertorio de actrices mexicanas que han hecho excelentes trabajos en la industria cinematográfica. Me hubiera gustado ver a Trinidad Gonzales como Emilia, a Salma Hayek como Rita y a Eiza Gonzáles como Jessi.

Guión sin sentido

Durante la película hubieron escenas donde los diálogos y sus canciones no tenían ningún sentido. Esto puede ser ya que se rumora que los diálogos fueron traducidos del Francés al Español por medio de la ayuda de inteligencia artificial.

Cuando mire por primera vez la película, hubo varias escenas donde Jessi del Monte, interpretada por Selena Gomez, tiene diálogos que no tienen ningún sentido, especialmente cuando interpreta la canción de “Bienvenida.”

Falta de investigación sobre la cultura mexicana

Durante una rueda de prensa se le cuestionó al director si él había hecho una investigación sobre la cultura mexicana y los temas de los que hablaba en su película. “No, no estudié tanto,” Audiard dijo. “Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco.”

Esto en verdad me enfureció, ya que el director no se tomó el tiempo de investigar sobre la cultura mexicana y ni por el tema del cual su película trataría.

Tocaron temas sensibles para México

El verdadero motivo por el cual me molesto mucho esta pelicula, es porque hablaron de temas sensibles para muchos mexicanos. Especialmente ya que el narcotráfico y las desapariciones de personas son temas muy fuertes que ocurren día a día.

De acuerdo a las estadísticas del artículo de “A dónde van los desaparecidos” la desaparición de personas siguen aumentando cada año. “De 2019 a 2022, la cantidad de víctimas se mantuvo entre 8,000 y 8,600. En 2023 aumentaron a 10,283, y 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13,627. Esto equivale a un incremento del 32%.”

Grupos colectivos también mostraron su desacuerdo con la película y expresaron sus emociones por medio de las redes sociales.

El grupo “Colectivo 10 de Marzo AC” que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas expresó por medio de la red social X “En nuestro colectivo amamos el cine, y sabemos que la industria del entretenimiento es multimillonaria y que puede tener la intención de olvidarnos de momento de una realidad lacerante, pero tratar así un tema gravísimo como la desaparición forzada, en un país de cientos de miles de personas desaparecidas, nos encasilla en una labor única de pegar carteles y desenterrar cadáveres.”

A pesar de toda la controversia, logró convertirse en la película extranjera más nominada de la historia de los premios Oscar. Con un total de 13 nominaciones incluyendo la nominación por la mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor actriz de reparto entre otras más. La ceremonia de los Oscar se llevará a cabo el 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

