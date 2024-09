Perspectiva de una chica alternativa: Algunas versiones de rock son simplemente mejores

Algunas canciones nunca pueden ser recreadas verdaderamente. La mayoría de la música de The Beatles, Elton John, Stevie Wonder, Beyoncé, The Beach Boys, Garth Brooks, Nancy Sinatra y docenas de otros músicos no pueden ser superadas. Pero, en ciertas circunstancias, las versiones de rock superan a las originales.

La música rock tiende a sonar más grandiosa, emocionante y puede producir canciones inigualables. Las versiones de rock son igual de interesantes.

Michael Jackson es otro artista que no puede ser emulado, pero los amantes del rock y del emo no pueden ignorar la versión de Alien Ant Farm de “Smooth Criminal”. La versión agrega velocidad y emoción. Sin embargo, no todas las versiones dan en el clavo, como la versión de “Thriller” de Ice Nine Kills.

“Thriller” de Jackson es tan icónica que las versiones de Ice Nine Kills y otros artistas resultan honestamente vergonsoso, ya que nunca alcanzarán el nivel original.

Sin embargo, aunque Ice Nine Kills falló con “Thriller”, sus versiones de “Walking on Sunshine” de Katrina and the Waves y “Someone Like You” de Adele recontextualiza las canciones originales no por el tono o las letras, sino a través de la banda misma. Ice Nine Kills es una banda de horror rock-metal bien conocida.

Su versión de “Walking on Sunshine” está basada en el uso de la canción original en la película de horror “American Psycho”. Y su versión de “Someone Like You” simplemente añade un elemento espeluznante.

Algunas bandas que eligen hacer versiones lo hacen para cambiar todo el tono de la canción. La versión de “Summer Breeze” de Seals and Crofts por Type O Negative cambia la tonalidad y añade voces arrastradas, lo que cambia por completo la canción.

Lo mismo se puede decir de las versiones de Marilyn Manson de “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics y “I Put a Spell on You” de Screamin’ Jay Hawkins. Ambas suenan más severas, ruidosas y más impactantes que las originales y otras versiones no rockeras.

Algunas versiones cambian tanto el tono y el estilo que puede ser difícil reconocer la canción inicialmente. La versión de Muse de “House of the Rising Sun” de Clarence Ashley hace que la canción sea casi irreconocible, excepto por las letras. “House of the Rising Sun” ha sido versionada una y otra vez — incluso por el actor Jeremy Renner — así que es refrescante ver el nuevo enfoque de Muse.

Las versiones de rock también sirven como una forma de resurgimiento. Por ejemplo, la versión de Fall Out Boy de “We Didn’t Start the Fire” de Billy Joel no solo se actualizó para ser más moderna, sino que también trajo la canción a la luz nuevamente para las generaciones más jóvenes.

Por supuesto, también hay músicos de rock que no quieren cambiar el significado de la canción y simplemente parecen querer hacerla suya. Tal como la versión de The Clarks de “What a Wonderful World” de Louis Armstrong, que solo añade otra dimensión cambiando la instrumentación y el estilo básico.

La versión no necesariamente mejora la canción, pero añade una alternativa interesante al original. A menudo es divertido escuchar el original y las versiones una tras otra para notar las diferencias.

A veces, las versiones de rock ni siquiera necesitan ser buenas para ser divertidas de escuchar. La versión de Goodnight Nurse de la infame canción “Milkshake” de Kelis es un gran ejemplo. La versión es simplemente ridícula en todos los aspectos. El hecho de que un hombre la cante y el estilo en el que se interpreta la hace absurda, pero resulta en una buena risa.

Las versiones de rock también pueden añadir dimensión a canciones de medios, como de películas y programas de televisión.

La versión de Dan Vasc de “Toss a Coin to Your Witcher” del libro y programa de televisión “The Witcher” combina la folkidad de la melodía del bardo con la musicalidad y el lirismo del rock. Es simplemente una bomba, ya hayas leído o visto la serie.

Otras excelentes versiones de canciones de películas y programas de televisión incluyen:

“Pure Imagination” de Hearing Shapes de “Willy Wonka and the Chocolate Factory” fue repopularizada a través del lanzamiento de la película “Wonka” en 2023; la versión añade voces hardcore y puentes excéntricos que te hacen pensar en el propio Willy Wonka.

“This Is Halloween” de izzy reign, Cody Jamison, Ryan Ridley, Christian Koo y RandAlive fue popularizada a través de las redes sociales poco después de su lanzamiento y amplía las voces que ya existen en la canción.

“Sally’s Song” de Lyric Noel no cambia mucho de la canción original, pero la convierte en una balada de poder en lugar de una lamentación.

“My Friends” de Black Veil Brides añade un anhelo adicional y un toque emo a la ya oscura canción de “Sweeney Todd: Demon Barber of Fleet Street”.

“With a Little Help From My Friends” de Joe Anderson y Jim Sturgess del musical de The Beatles “Across the Universe” hace que la canción parezca un poco más relajada y amistosa. Sin embargo, nuevamente, esto no supera al original, sino que crea una comparación interesante.

Incluso la música clásica puede ser superada por versiones de rock. Un ejemplo es la versión rápida y vertiginosa de “In the Hall of the Mountain King” de The Offspring.

Los músicos de rock también suelen intentar emular canciones ya icónicas de otros músicos de rock:

La banda In This Moment y Lzzy Hale versionaron “We Will Rock You” de Queen; la versión no supera al original, pero añade un elemento de empoderamiento femenino.

In This Moment también versionó “Call Me” de Blondie; nuevamente, no supera al original, pero la hace aún más bailable.

La banda punk-grunge, poco conocida y de empoderamiento femenino, Cheap Perfume, versionό “Bad Reputation” de Joan Jett and the Blackhearts; la banda cambió ligeramente las letras y cambió completamente la estructura vocal para hacerla más punk y cruda.

Black Veil Brides versionó “Rebel Yell” de Billy Idol, manteniendo gran parte de la musicalidad original de los 80 pero también añadiendo algunos elementos más modernos.

The Linda Lindas versionó la canción definitiva de empoderamiento femenino “Rebel Girl” de Bikini Kill; la versión en realidad suavizó la canción, pero aún mantuvo la esencia original de la canción.

Similar a la versión de The Linda Lindas, a veces las bandas de rock toman otras canciones de rock y las convierten en baladas de poder. Falling In Reverse tomó la icónica canción emo “Last Resort” de Papa Roach y la convirtió en una balada de poder que recontextualiza las letras para reflejar mejor el significado de la canción en torno a la salud mental.

Cuando se trata de ello, hay algunos artistas que son demasiado populares y únicos para tener buenas versiones. Por ejemplo, aún no he encontrado una buena versión de ninguna de las canciones de Taylor Swift o Billie Eilish. Pero seguiré buscando.

Ariana Powell puede ser contactada en [email protected] o [email protected].

Para leer el artículo en inglés, ve aquí.

Este artículo ha sido traducido utilizando ChatGPT y editado por la colaboradora Milca Elvira Chacón.