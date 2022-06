Imágenes de nuestros ancestros chicanos: una entrevista con el muralista Javier Barajas Villanueva

Barajas painting the mural in the BMU. Photo Courtesy of Javier Barajas.

Escondido en una sala de reuniones en el tercer piso de la BMU hay un mural que muchos estudiantes probablemente nunca antes habían visto. Dedicado para el Cinco de Mayo de 1995, el mural recuerda las luchas de los chicanos por la igualdad en los Estados Unidos y su conexión y apreciación del pasado precolonial de las Américas.

El muralista Javier Barajas Villanueva nació el 26 de agosto de 1951 en la ciudad de León, Guanajuato, de padre mexicano y madre chicana de Richmond, California.

El pueblo de Guanajuato tiene una larga historia de resistencia a la opresión y la dominación extranjera. Los chichimecas nómadas de la región resistieron la ocupación azteca y española. Incapaces de obligar a los chichimecas a la esclavitud, los españoles trajeron esclavos africanos para trabajar en las minas y granjas de la región.

Algunos de estos africanos esclavizados se pusieron del lado de los indígenas en una guerra de guerrillas de 40 años contra los españoles. El 16 de septiembre de 1810 el sacerdote disidente Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso “Grito de Dolores”, iniciando la Guerra de Independencia de México. El poeta y periodista Práxedis Guerrero, líder mártir de la Revolución Mexicana de 1910, nació en un pequeño pueblo cerca de León.

En 1993, un visitante que trabajaba para la Universidad de Princeton conoció a Barajas en Guanajuato e impresionado con su trabajo, le consiguió un puesto en su primer programa anual de Artista en Residencia. Al año siguiente, Barajas facilitó una muestra y una conferencia en la Biblioteca del Congreso sobre la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo. Oscar de La Torre, presidente de Chico State Associated Students, vio su trabajo en este momento y lo contrató para pintar un mural en Chico State.

En honor al Cinco de Mayo nos comunicamos con Javier para hablar sobre el significado de su mural en nuestro campus, sus influencias y las lecciones que ha aprendido de su larga carrera.



Orion: ¿Cómo fue que usted trabajó elaborando ese mural en Chico? ¿Acaso le interesaría hacer otras obras para la Universidad en el futuro si le invitan volver?

Barajas: Cuando fui invitado por Óscar de la Torre. Me comentó que querían una pintura grande dedicada a la memoria del líder César Chávez. Cuando recibí el encargo me concentré en la idea de hacer el diseño, un líder querido por su lucha en beneficio de los trabajadores agrícolas y sus derechos en él área de California. El amor a los símbolos de la cultura de los Chicanos. La identidad y defensa por ser México Americanos. México es la madre patria y su cultura Prehispánica de Antropología los hace muy fuertes al pisar un territorio que en tiempos pasados fue de sus antepasados. Las huellas de los pies marcan el camino sur al norte y viceversa por eso es el marco del mural. Representan la migración de seguir las cosechas. De las diversas especies de frutas y vegetales. Así como la representación del código de Aztlan. Nos indica de dónde venimos la Raíz. Los indígenas profundamente vinculados con la tierra y el estudio del universo, de cómo influyen las estrellas en la siembra y la naturaleza misma. El día y la noche. Simplemente, es una síntesis y una alegoría a César Chávez. Y la escultura de la Libertad que se encuentra en N.Y. Ser Chicano es sentir orgullo de nuestra identidad en nuestro país USA nadie ni los mismos Mexicanos y Americanos. Tienen tan arraigado ese sentimiento de permanencia. Por supuesto que si me interesaría mucho, realizar otro mural se requiere un tema que sea interesante y cuenta mucho el apoyo de la dinámica de la universidad y el movimiento Chicano que parte de la vida Americana, trataría de realizar un buen trabajo ya con mi experiencia en la plástica de 50 años de trayectoria. Para mí sería una celebración.

Mural honoring Cesar Chavez and Chicano culture on the 3rd Floor of the BMU. Photo by Mario Ortiz

Orion: Sus obras parecen tener mucha influencia del muralismo mexicano del siglo 20, en particular lo de Diego Rivera. ¿Cómo llegó a involucrarse en ese tipo de arte? Y ¿por qué opina ud que la tradición muralista haya tenido impacto de tan larga duración en artistas mexicanos y chicanos?

Barajas: El manantial donde se alimentó Diego Rivera fue conocer al grabador Guadalupe Posada siendo un niño que pasaba a estudiar a la academia de San Carlos. En Cd México los antecedentes del muralismo ,es algo épico casi religioso que data de cerca de 10,000 años a/C. La pintura en estuco realizada tanto en las ruinas de la cultura Maya y Tehotihuacana son un antecedente muy poderoso en nuestra raza, es una muestra de Identidad y de Amor a nuestra cultura MexicoAmericana y una demostración de Resistencia la defensa a nuestros valores nuestro folclor la comida y la música del mariachi y nuestra danzas Actoctonas. Los chicanos son ciudadanos Estadounidenses , aman a USA pero llevan en su corazón las raíces indígenas y la cultura prehispánicas,quizás más que los mismos Mexicanos residentes en el país.el Muralismo ha influenciado por Diego Rivera y su exposición en USA y las obras expuestas del museo de Antropología he historia. Han sido de gran impacto en la cultura Americana. Un ejemplo David Alfaro Siqueiros fue maestro de Jackson Polock.

Barajas and his ex-wife (left) with Guadelupe Rivera Marin, daughter of Diego Rivera. Photo courtesy of Javier Barajas

Orion: El muralismo nació del fomento de la Revolución Mexicana y con frecuencia ha demostrado fuerte contenido anti-imperialista e izquierdismo político, señalando las luchas contemporaneas de trabajadores agrícolas y granjeros, también la historia pre-colonial del país. ¿Se considera Ud heredero de esta tradición?

Barajas: Desde joven siempre participe en la escuela en grupo simpatizantes de la izquierda Mexicana. Gané un concurso de oratoria estatal con el tema de las leyes de Reforma de Benito Juárez.



Me identifico totalmente con él muralismo y su mensaje de apoyar al débil en contra del imperialismo Colonialismo.



Heredó el amor a mis raíces Mexicanas y al movimiento Chicano lo admiro por su talento y resistencia. Lleve 70 obras dedicadas a la plástica Mexicana en la invitación que me hizo la Universidad de Princeton. En 93 y en el año 94 la Senora Tiper Gore me ofreció mi primera presentación para los chicanos que laboraban tanto en Casa Blanca como el Congreso y di una conferencia en la biblioteca del congreso. Sobre la obra de Rivera y Frida Khalo. De lo cual me siento agradecido de participar en la cultura Chicana.

Orion: Aparte de la entrevista, platicamos un poco de su pasado. Antes de llegar a Princeton como artista residente, Ud siempre había vivido en México, pero su madre en realidad era chicana. ¿Cómo se sentía estar trabajando en la madre patria de su propia madre y poder crear arte honrando la cultura chicana?

Barajas: La historia de mi madre es muy dramática . Ya que fue deportada en los años 30 la época de la gran depresión .nacida en 1927 en Richmond California. Siendo una niña viajó en los brazos de mi abuelo Socorro en sus brazos abordó de un tren de animales al centro de México fueron deportados cerca de 800,000 personas entre adultos y niños siendo ciudadanos estadounidenses nacidos en este país. Hay una película que describe estos eventos Mi Family. Mi abuela llevaba a la otra parte sus hermanas y hermanos. Los cuales se perdieron en el viaje en ese tren. Mi madre fue bajada con mi abuelo en León. Jamás las volvió a ver. Ya grande regreso a California a Ricmond. En León se casó con mi padre que era transportista del negocio de mi abuelo. Quién era primo segundo del Presidente Lázaro Cárdenas que hizo en su gobierno las expropiaciones petrolera. Yo seguí la cultura de mi madre Chicana junto con otra de mis tías y primos residentes en California.



Orion: Guanajuato fue la cuna de la lucha por independencia Mexicana. No me sorprende que tiene su cantidad de artistas de mente independiente. ¿Cómo se sentía desarrollandose de artista en aquella comunidad? ¿Hay algunos de sus pares que le gustaria senalar?

En 2002 la mesa directiva de Bertha Corona. Le preguntaron un nombre de un artista pintor con trayectoria y me sugirió a mi. Con motivo del mes de la herencia hispana en Washington DC . La oficina de inmigración y naturalización en un evento oficial presente una exposición de mis pinturas y me otorgaron un reconociendo en un acto oficial. En la oficina de Distrito. Para mí fue como una revancha que me da la vida a la memoria de mi madre ya fallecida. En el nombre de ella chicana es como he participado en el movimiento chicano. Igual en México he sido discriminado también he sufrido persecución y amenazas. Pero sigo en mi posición de defender el arte del pueblo Mexicano-Americano. El oficio de ser pintor productivo es un poco solitario para concentrarme en mi obra. De caballete. En Guanajuato desde hace 35 años tenemos un gobierno de derecha conservador lo opuesto a los muralistas. Sin envargo fui amigo y recibí consejo de José Chávez Morado. De la última generación de muralistas mexicanos su obra se encuentra en la UNAM la Alhóndiga de Granadinas y museo de Antropología.

Certification of Appreciation from the INS. Photo courtesy of Javier Barajas.

Orion: Sus obras parecen tener mucha influencia del muralismo Mexicano del siglo 20 , en particular con Diego Rivera. ¿Cómo llegó a involucrarse en este tipo de Arte?

Barajas: Respuesta en 1986 fui invitado por la dirección del museo de Rivera en Guanajuato. Yo había sido presidente de una asociación de pintores del Estado y quería hacer una Expo colectiva de muchos artistas los más activos vivos en el Estado. Se celebró para conmemorar sus 100 años de haber nacido en la calle de pósitos. Y también se llevó a la ciudad de León . A casa de cultura y que desde ese momento lleva su nombre. Además de que me identifico con la causa de pintar al pueblo así como ya lo había plasmado Guadalupe Posada el grabador. Que fue maestro de gravado de la escuela preparatoria de León. Donde realice mi primera exposición .yo tube un accidente en mi pierna izquierda a los 22 años de edad. Padecí una herida gangrenada. Y después de estar en coma y con parálisis logre recuperarme . Pinte como 100 cuadros en tres meses siguientes como terapia de estar vivo y prometí dedicar mi vida al arte. Y realice un viaje de estudio a los lugares donde estaban las grandes obras de los muralistas Mexicanos Rivera. Siqueiros. Orozco. Tamayo. Y así como Frida. Y María Izquierdo. Estuve un tiempo en la Ciudad de México también en el museo de antropología donde pinto también José Chávez Morado. Con quien tuve cierta amistad y consejos.

Javier Barajas with Muralist José Chávez Morado. Photo courtesy of Javier Barajas.

Orion: Ahora Ud vive en Quintana Roo en la Costa de Yucatan, area famosa por su belleza. ¿Acaso el ambiente de la madre naturaleza del area le ha inspirado nuevas ideas para su arte?¿Cómo es el ambiente artístico en esa area?

Barajas: Mi estancia en playa del Carmen el el Caribe Mexicano. Me permitió disfrutar sus hermosos colores azul turquesa y analizar él área de la cultura maya. Adentrados profundamente en su entorno y habitad. Su exuberante vegetación para mí es un lugar cargado de energía. Que alimentan y me dan fuerza para seguir pintando actualmente tengo 70 años y me siento bien física y mentalmente agradecido. Con Dios y todos los amigos y amigas que me han brindado su amistad y adquirido alguna de mis obras. En 2017 obtuve un reconocimiento en Eslovenia soy el primer artista Mexicano Americano en entrar en su hermosa colección. Y done una obra mural dedicada con todo respeto y gratitud a Guadalupe Posada para mí el Padre fundador de la plástica Mexicana.

Orion: CSU Chico se ha clasificado “Instituto que sirve a la Hispanidad.” Que significa que más de la cuarta parte de los estudiantes de tiempo complete son “Hispanos.” ¿Tiene Ud algún mensaje que le gustaría com?

Barajas: A la comunidad estudiantil de Chico State. Mi agradecimiento por conservar la pintura dedicada a César Chávez y nuestra cultura. Y decirles que me siento orgulloso de ser parte de su universidad al estar presente en un muro con una pintura de mi autoría. Ser chicano es motivo de orgullo por nuestra esencia y herencia antropológica de origen y de identidad. Estamos en nuestro territorio y es nuestra genética. Luchar por ser mejores y enaltecer la cultura chicana es algo muy especial y ustedes son la vanguardia de esta generación de jóvenes disfrutando los avances más espectaculares en la humanidad con el desarrollo de la tecnología. Ser estudiante es un privilegio y ser Chicano es una fortuna.

Barajas working on a piece. Photo courtesy of Javier Barajas Barajas and New Mexico U.S. Senator Jeff Bingaman, 2005. Flyer for a Day of the Dead art presentation by Javier Barajas. October 30 and 31, 2004. Photo Courtesy of Javier Barajas. A painting of pots. Photo courtesy of Javier Barajas. A painting of a kitchen scene. Photo courtesy of Javier Barajas. Barajas with a painting of Frida Kahlo. Photo Courtesy of Javiier Barajas. A painting by Barajas purchased by former U.S. Attorney General Janet Reno. Photo Courtesy of Javier Barajas. Barajas’ Mother. Photo Courtesy of Javier Barajas. Barajas’ mother and father at their wedding. Courtesy of Javier Barajas Javier’s family prior to his birth,1927. Photo courtesy of Javier Barajas Barajas’ grandfather circa 1915. Photo Courtesty of Javier Barajas. Barajas’ Grandfather. Photo Courtesy of Javier Barajas.

Se puede contactar a Christopher Hill en [email protected]

Un agradecimiento especial a P. Diane Schneider por su ayuda con las traducciones.