Con Café: El Profe

En este episodio nos sumergimos en la vida de Gerardo Mireles “El Profe.” Nombre que le pusieron en Movimiento Estudiantil Chicanx de Aztlan programa estudiantil al cual asesora. Él ha sido profesor de Español del departamento de lenguas y culturas de la Universidad Estatal de California Chico desde el año 2003.

Originario de Ensenada, Baja California. Mireles llegó a los Estados Unidos a la edad de 17 años para seguir a su familia quienes formaron parte del programa bracero.

“El Programa Bracero, es el programa que desarrolla los Estados Unidos porque con la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial la mayoría de los hombres se están yendo a la guerra y hacen falta muchos trabajadores sobre todo hombres para venir a hacer trabajos en los Estados Unidos,” El Profe dijo.

Hablamos sobre cultura, experiencias, su historia y entre otros temas con café.

Translated to English

In this episode, immerse yourself in the life of Gerardo Mireles, “El Profe.” The name was given to him at Movimiento Estudiantil Chicanx de Aztlan student program, which he advises. He has been a Spanish professor in the department of languages ​​and cultures at Chico State since 2003.

Originally from Ensenada, Baja California, Mireles came to the United States at the age of 17 to follow his family who were part of the Bracero Program.

“The Bracero Program is the program developed by the United States because with the First World War and the Second World War, the majority of men are going to war and many workers, especially men, are needed to come and do jobs in the United States,” El Profe said.

We talk about culture, experiences, his story and other topics with coffee.

